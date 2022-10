Rossi: Eine Premiere auf den Spuren von Lemieux

Play-off-Einzug ist das Ziel

Sein Head-Coach Dean Evason sieht im Vorarlberger großes Potenzial: „Er spielte in der Vorbereitung, als würde er schon ewig Teil von uns sein.“ Einige Experten sehen in Rossi einen Kandidaten für die begehrte Calder Trophy, welche alljährlich an den besten Liga-Neuling verliehen wird. 1985 bekam sie Mario Lemieux, 2006 Alex Owetschkin überreicht. An solche Ehren verschwendet der Center keine Gedanken: „Ich versuche, bei mir selbst zu bleiben.“