Ulmer: „Es war sicher nicht unser bestes Spiel“

Matthias Jaissle (Salzburg-Trainer): „Wenn man das komplette Spiel betrachtet, geht das Unentschieden in Ordnung. In der letzten halben Stunde waren wir richtig am Drücker, da hätte ich mir gewünscht, dass wir das 2:1 schießen. Wir haben das direkte Duell mit Zagreb gewonnen und daraus das nötige Selbstvertrauen für die letzten zwei Aufgaben gewonnen. Wir sind gut gestartet und haben das verdiente 1:0 gemacht, dann haben wir den Faden verloren und den Gegner in seine Muster kommen lassen. Wir haben es da nicht geschafft, permanent den nötigen Stress zu erzeugen. Am Schluss war es wieder deutlich besser. Es ist eine brutale Gruppe, es bleibt bis zum Ende ein harter Fight. Wir wollen international überwintern, dafür stehen die Zeichen ganz ordentlich, aber noch ist nichts entschieden.“