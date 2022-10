Ukrainische Armee: Ausfälle von Musk-Satelliten

Nach seinem abgelehnten Friedensplan für die Ukraine herrscht nun erneut Aufregung um US-Milliardär Elon Musk. Seine für die ukrainische Armee so wertvollen Starlink-Satelliten, die den Truppen von Präsident Wolodymyr Selenskyj Navigation und Feindbeobachtung ermöglichen, auch wenn Mobilfunk- und Festnetz-Internet ausgefallen sind, sind zuletzt häufig ausgefallen. Auffällig dabei war, dass dies zumeist in jenen Regionen geschah, wo die ukrainischen Streitkräfte Geländegewinne erzielt hatten. In Medienberichten wird bereits über einen Deal zwischen Musk und Kremlchef Wladimir Putin spekuliert.