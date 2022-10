Die Champions-League-Konferenz ab 21 Uhr LIVE

In der zweiten Partie der Gruppe C ist Barcelona im heimischen Camp Nou gefordert. Während die Katalanen die heimische LaLiga mit sieben Siegen, einem Remis und 20:1-Toren nach acht Runden anführen, stehen in der Königsklasse erst drei Punkte auf dem Konto. „Wir sind in einer schwierigen Lage. In der Champions League haben wir jetzt drei Endspiele“, erklärte Trainer Xavi, dessen Team sich für die 0:1-Niederlage bei Inter revanchieren muss, um - so wie im Vorjahr - ein Abrutschen in die zweitklassige Europa League zu vermeiden.