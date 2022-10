Viktoria Pilsen vs. Bayern München ab 21 Uhr LIVE

Die Münchner befindet sich in der Champions League auf Rekordjagd. Nach dem 5:0 im Hinspiel gegen Pilsen ist der deutsche Meister in Europas Königsklasse seit 31 Gruppenspielen ungeschlagen (28 Siege, drei Remis). Beim Rückspiel in Tschechien winkt den hoch favorisierten Bayern mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer gleich der nächste alleinige Wettbewerbsrekord. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann hat die vergangenen zehn Gruppenspiele jeweils gewonnen, so eine Erfolgsserie schafften zuvor nur Real Madrid (zweimal) und der FC Barcelona. Elf Siege in Serie bejubelte noch kein Verein.