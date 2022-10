Salzburg-Youngster läuft ohne Namen am Trikot auf

Kuriose Bilder, die man nur ganz selten im Fußball sieht, spielten sich am vergangenen Samstag in Österreichs Fußball Bundesliga ab. Beim Spiel zwischen Altach und Red Bull Salzburg (2:3) feierte Lawrence Agyekum sein Debüt für die Bullen. Doch in Gegensatz zum 18-Jährigen, war sein Trikot für den Einsatz wohl noch nicht bereit …