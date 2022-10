Altach gegen Red Bull Salzburg ab 17 Uhr LIVE

Angesichts des Zagreb-Rückspiels am Dienstag kreisten Jaissles Gedanken nicht zuletzt um personelle Rotation. „Wichtig wird sein, dass wir die nötige Frische auf den Platz bekommen - körperlich, aber auch mental. Deshalb kann es schon sein, dass es einige Wechsel geben wird“, kündigte der Deutsche an. Einer von den „Neuen“ könnte Mittelfeldakteur Lucas Gourna-Douath, der mit 13 Mio. Euro teuerste Einkauf der Bundesliga-Historie, sein. „Wir müssen bei diesem Spiel voll bei der Sache sein und nicht schon weiterdenken, denn wir wollen keine unliebsame Überraschung erleben“, betonte der 19-Jährige, der in der Liga zuletzt dreimal in Folge in der Startelf gestanden war.