Versuchen Sie, weniger Fleisch zu essen?

Weniger Fleisch zu essen ist nicht nur gut für das Klima, den Tierschutz und die eigene Gesundheit, sondern schont auch die Geldbörse. Zudem wird die globale Versorgung durch den hohen Fleischkonsum gefährdet, wie eine aktuelle Studie zeigt. Gründe, den eigenen Fleischkonsum zu reduzieren, gibt es also einige. Wie sieht es in der „Krone“-Community aus? Versuchen Sie, Ihren Fleischkonsum zu mäßigen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!