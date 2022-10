Aubameyang stichelt erneut gegen Ex-Coach Arteta

Eineinhalb Jahre ist es mittlerweile her, seit Pierre-Emerick Aubameyang seine Koffer gepackt hat, um die „Gunners“ in Richtung Barcelona zu verlassen. Dennoch spart der Gabuner, der mittlerweile beim FC Chelsea unter Vertrag steht, noch immer nicht an Kritik, wenn es um Mikel Arteta geht. Ein Video, das derzeit im Netz kursiert, zeigt den Stürmer erneut beim Ablästern über seinen ehemaligen Trainer.