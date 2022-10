Vinyl: Das sind die meistverkauften Alben

Vor allem bei Plattensammlern schlugen die wiedererscheinenden Vinyl-Platten an. Manche Vinyl-Platten wie das White Album von den Beatles oder Elvis Presleys Rare Recording, Wu-Tang Clans - Once Upon a Time in Shaolin und Madonnas Like a prayer sind ein Vermögen wert. Wirklich, alleine die Elvis-Platte wurde um 300.000 Dollar verkauft.