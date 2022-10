So besiegelte ein Tunnel das Ende der Todesstrecke

Quer durch die Steiermark zog sich in den späten Sechziger- und frühen Siebzigerjahren eine Blutspur. Die Gastarbeiterroute führte Millionen aus deutschen Betrieben in ihre Heimat auf den Balkan und bis in die Türkei - auf dem damals schnellsten Weg über Gebirgspässe und durch unbelüftete Tunnel.