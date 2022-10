Burger King Österreich: „Haben strenge Kontrollen“

„Eigene und strenge Kontrollen“

Der Skandal in Deutschland schlägt jedoch auch den österreichischen Eigentümern auf den Magen – schließlich wurde in Wien eben die erste rein vegane Filiale eröffnet. Ein Unternehmenssprecher: „Die Situation in Deutschland kann nicht eins zu eins mit Österreich verglichen werden. So darf Burger King in Österreich auch weiterhin das V-Label führen. Da es sich um zwei rechtlich und wirtschaftlich unabhängige Franchisenehmer handelt, haben wir in Österreich auch eigene und strengere Kontrollstrukturen.“