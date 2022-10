Körper spielt nicht mit! Ribery vor Karriereende

Schluss bei Salerno soll für Ribéry aber nicht sein. Den Berichten zufolge könnte der Außenspieler eine Rolle im Verein erhalten. In der zurückliegenden Saison rettete er sich mit der Salernitana wenige Runden vor Saisonende auf den 17. Tabellenplatz in der Serie A und vermied damit den Abstieg in die Zweitklassigkeit. Zuvor rangierte man über Monate hinweg in der Abstiegszone und drohte wegen einer zunächst erfolglos verlaufenen Suche nach einem neuen Klub-Inhaber sogar zwangsabzusteigen.