Grippe-Impfung auch heuer in Wien wieder gratis

In den vergangenen beiden Wintern haben sich in Österreich so viele Menschen wie nie zuvor (je rund 21 Prozent) gegen Grippe impfen lassen. Infolge der Coronavirus-Maßnahmen, wie etwa der Maskenpflicht, blieb eine Influenza-Welle aus. Wodurch nun eine stärkere Welle drohe, wie Experten warnen. Wie schon 2020 und 2021 startet die Stadt Wien auch heuer wieder eine Gratis-Grippeimpfaktion.