Hooligans zerstörten Lokal: Nachspiel vor Gericht

Fassungslos blickte am 29. September des Vorjahres Herwig Derler, Chef des beliebten Grazer Pubs „Molly Malone“ am Färberplatz auf sein Lokal - oder auf das, was von ihm übrig geblieben war: Rund 30 vermummte Sturm-Hooligans hatten sich einen Tag vor dem Europa-League-Spiel gegen PSV Einhoven gesammelt, um auf die feiernden niederländischen Fans loszugehen.