NHL startet mit Doppel in Prag in die Saison!

Mit einem Europa-Doppel der San Jose Sharks gegen die Nashville Predators erfolgt am Freitag und Samstag (jeweils 20 Uhr/live auf Sky) in Prag der Auftakt in die neue Saison der National Hockey League (NHL)! Erstmals seit 2019 gastiert die nordamerikanische Eishockey-Liga wieder in Europa, ehe es nächste Woche auch in Nordamerika losgeht. Marco Rossi, der einzige Österreicher in der NHL, startet mit den Minnesota Wild am 13. Oktober gegen die New York Rangers.