Bereit für „legendären“ Schritt Richtung Weltbühne

Hier in Glasgow sind Österreichs Fußballerinnen heute (20.35, live in ORF 1) gefordert. WM-Play-off, erste Runde, K.o.-Duell. Es geht um alles oder nichts. Nur mit einem Sieg samt Aufstieg in Runde zwei lebt der Traum vom erstmaligen Start bei einer Weltmeisterschaft weiter, die nächste steigt 2023 in Australien und Neuseeland. Die rot-weiß-roten Frauen sind für Schottland bereit. „Jede ist sich der Bedeutung dieser Partie bewusst. Wir wollen die historische Chance wahren“, so Teamchefin Irene Fuhrmann. „Aber es geht auch darum, nicht zu versteifen. Wir müssen den Spielerinnen ein bestmögliches Gefühl mitgeben.“