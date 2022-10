Linz AG hat Strompreis für Neukunden verdoppelt

69 statt 35 Cent

In den vergangenen Tagen hielt man in der SPÖ-Zentrale aber die Füße still – denn das „rote“ Pendant zur „schwarzen“ Energie AG hat nachgezogen: Mit 1. Oktober hat auch die Linz AG ihre Neukundentarife fast verdoppelt. Der Klassik-Tarif stieg von 34,79 auf 69 Cent je kWh, „Naturstrom“ kostet jetzt 70,92 statt vorher 36,70 Cent.