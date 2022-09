Wolff: „Fünf Millionen, das ist ein ernstes Thema“

Wolff: „Es wird etwas passieren“

Toto Wolff sei überzeugt, dass es ein Verfahren geben werde, rechne aber nicht mit einer rückwirkenden Auswirkung, so der Österreicher. Er machte aber darauf aufmerksam, dass eine Budget-Überschreitung nicht nur einen einjährigen Vorteil ergebe. „Ich glaube deshalb schon, dass etwas passieren wird“, so der Wiener. „Die Frage ist nur, in welchem Ausmaß. Aber da ist es an den Richtern, zu entscheiden.“