Der langsamste Österreicher: „Eine Gemeinheit“

Seit 2008 dominierten Cristiano Ronaldo und Lionel Messi die Spielerbewertungen bei FIFA. Einer der beiden Ausnahmekicker reihte sich in den letzten 15 Versionen immer zumindest in geteilter Führung an der Spitze ein. Und auch im seit wenigen Tagen erhältlichen FIFA 23 ist Lionel Messi nicht zu überbieten. Der Argentinier weist ebenso wie Kylian Mbappe, Karim Benzema, Kevin De Bruyne und Robert Lewandowski 91 Punkte bei der Gesamtbewertung auf.