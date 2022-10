Fahrschul-Prozess: Kurse wegen Corona zu locker?

Trotz Ende des ersten Lockdowns war nachher die Personenzahl pro Quadratmeter genau festgelegt - was die üblichen Theoriekurse im Schulungssaal fast unmöglich machte. Vielerorts gab es einen Rückstau an Prüflingen. „Sie haben dann eine sehr kreative Lösung gefunden“, hielt die Staatsanwältin den vier Angeklagten (Fahrschulbetreiber plus Personal) vor.