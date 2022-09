Kunis will Kutcher nicht als Serien-Ehemann

Jackie und Kelso sind in der Netflix-Neuauflage „That 90s Show“ seit 16 Jahren ein Ehepaar und haben ein Kind zusammen. Als Kunis zum ersten Mal das Drehbuch las, war sie laut „The Wrap“ fassungslos: „Jackie und Kelso hätte es nie so lange miteinander ausgehalten. Das ist völliger Unsinn, zumal Ashton ja auch am Ende der Show mit einer anderen ein Kind hatte. Jackie hätte auf lange Sicht meiner Meinung nach eher zu Fez (gespielt von Wilmer Valderrama) gepasst.“