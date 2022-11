So schicken Sie Ihren Oldtimer in den Winterschlaf

Vor dem Einmotten in einer trockenen Garage steht eine Fahrzeugreinigung an. In der Waschstraße (eher nicht fürs Oldtimer-Cabrio) empfiehlt sich ein Programm mit Unterbodenwäsche. Wer eine Reinigung hingegen eigenhändig per Hochdruckreiniger durchführen will, sollte mit der Düse mindestens einen halben Meter Abstand wahren, unter anderem um Gummidichtungen zu schonen.