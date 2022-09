Pizzera und Jaus in ihrer ersten Crime-Comedy

Erfolgs-Regisseur Andreas Schmied („Love Machine 1& 2“, „Klammer - Chasing the Line“) wird bis 20. Oktober mit dem starbesetzten Cast, darunter Valerie Huber, Gregor Seberg und Elisabeth Kanettis, drehen. Hauptdarsteller Paul Pizzera und Otto Jaus stehen für „Pulled Pork“ erstmals gemeinsam vor der Kamera. Nach zahlreichen Bühnen erobern die Publikumslieblinge nun also auch den Kinosaal. Die Samsara Filmproduktion verspricht jedenfalls spannungsgeladene Krimi-Unterhaltung „Made in Austria“. Die Film-Musik wird Paul Pizzera beisteuern. Handverlesene Drehorte in der Steiermark und Wien garantieren „Nervenkitzel, Heiterkeit und schlichtweg beste und breite Unterhaltung“, lässt die Filmproduktion wissen.