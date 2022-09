Rapids Feldhofer: „Ich habe euch schon vermisst“

An das 1:1 in Salzburg vor der Team-Pause will Rapid am Samstag anknüpfen - Feldhofer: „Wir wollen diese Mentalität mitnehmen, mit der vollen Überzeugung in die eigenen Stärken nachlegen. Wir dürfen nicht wie in der Vergangenheit Spielphasen verschlafen. Da geht es um den Willen, man muss den Extra-Meter gehen.“