Cantona: „... dann bin ich kein United-Fan mehr“

„Alle Stadien heißen mittlerweile ‚Emirates‘, ‚Allianz‘, ‚Spotify‘ und so weiter. Die Vereine haben ihre Seele und Geschichte verkauft. Gott sei Dank ist Old Trafford immer noch Old Trafford. Anfield ist immer noch Anfield“, so Cantona. Dass sich das einmal ändere, könne sich der 56-Jährige gar nicht vorstellen.