Preisexplosion kostet Salzburgs Industrie Aufträge

Die steigenden Energie- und Rohstoffpreise machen dieser Tage vielen Salzburger Industrieunternehmen zu schaffen. Auch der Traditionsmöbelhersteller Voglauer bekommt das zu spüren, berichtet Geschäftsführer Peter Grünwald. „Wegen der Verunsicherungen in puncto Energie-Preise und der Prognosen für den Winter ist eine Kaufzurückhaltung zu beobachten“, sagt Grünwald. Vor allem im Privatbereich sei das besonders spürbar – die Abtenauer und ihre 440 Mitarbeiter produzieren auch Möbel für Hotels. Nicht nur in Österreich üben sich die Kunden in Zurückhaltung. „Das ist ein Thema, dass im europäischen Raum vorherrscht“, sagt der Geschäftsführer.