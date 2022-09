Gastro: Heizschwammerl-Verbot sorgt für Aufregung

Anders sieht das Georg Leitner, Chef der Welscher Stub’n in der Grazer Schmiedgasse. „Ich bin gegen so ein Verbot. Man will und muss den Gästen ja etwas bieten, und die Raucher wollen nicht im Kalten stehen.“ Das Rauchverbot sei damals der Anlass gewesen, sich einen Heizstrahler zuzulegen. „Man investiert - und dann kommt es wieder ganz anders“, ärgert sich der Wirt.