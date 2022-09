Unternehmerin (58) als Brandstifterin verurteilt

Eine 58-jährige Unternehmerin stand am Dienstag wegen Brandstiftung in Graz vor Gericht. Eine Krebserkrankung hatte sie offenbar aus der Bahn geworfen, sie verfiel dem Alkohol. „Ich kann mir die Tat selber nicht erklären“, sagte sie. Das Feuer am Dachboden in einer Wohnsiedlung wurde zum Glück rechtzeitig entdeckt. Die Frau erhielt eine teilbedingte Gefängnisstrafe, die sie annahm.