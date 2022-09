Mangelnde Kaltschnäuzigkeit kostet Klassenerhalt

Diesbezüglich zeigte sich Alaba optimistisch. „Wenn ich in unseren Kader schaue, wie wir trainieren und spielen und wie hungrig und ehrgeizig die Mannschaft ist, mache ich mir für die Zukunft nicht unbedingt große Sorgen.“ Die Fortschritte seien zu erkennen, erklärte auch Danso. „Die Entwicklung ist da, wir können mit so einem Gegner mithalten. Und das wollen wir in der Quali (für die EM, Anm.) zeigen.“ Da soll man vergebenen Punkten nicht mehr nachweinen müssen. „Das muss der nächste Schritt sein“, so Baumgartner, „dass wir sie (die großen Nationen, Anm.) nicht nur an den Rand einer Niederlage bringen, sondern auch wirklich killen.“