Alaba im Video: „Das ist im Fußball oft so“

„Das ist, glaube ich, oft so im Fußball“, urteilte David Alaba nach Österreichs 1:3-Niederlage am Sonntagabend gegen Kroatien: „Du bist die bessere Mannschaft, hast die besseren Chancen und verlierst das Spiel trotzdem.“ Dennoch sei das österreichische Nationalteam in einem Prozess, „in dem wir solche Niederlagen analysieren und daraus lernen müssen.“