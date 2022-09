Hoeneß-Wut-Anruf live im TV: Katar verteidigt

„Besser, nicht schlechter!“

Uli Hoeneß war offenbar aufmerksamer Konsument vorm Bildschirm. Und Rettigs Ausführungen brachten sein Blut merkbar in Wallungen. Der kultige Ex-Bayern-Macher fühlte sich bemüßigt, zum Hörer zu greifen und live auf Sendung Dampf abzulassen. Rettig, den „König der Scheinheiligen“, fragte er, „ob er denn jetzt irgendwann im Winter nicht mehr so warm duscht, ob er sich mal Gedanken gemacht hat zu dem Gas, das wir aus Katar beziehen oder zum Öl, das wir vielleicht aus Saudi Arabien beziehen werden, was ich nicht so gut fände“. Eines sei, sagte Hoeneß, „jetzt schon sicher: Die WM und auch das Engagement des FC Bayern (...) in der Golf-Region wird dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Arbeiter dort besser werden, und nicht schlechter.“ Hoeneß weiter: „Ich habe noch nie in solchen Sendungen etwas gehört von Dubai, Kuwait, Al-Ain, Schardscha - es wird nur über Katar diskutiert. Und das einzige Land, in dem es wirklich besser wird, weil diese Diskussion stattfindet, das ist Katar.“ Das müsse „sich der Herr Rettig mal überlegen.“ Denn: „Dieses ewige Sticheln“ stoße ihm sauer auf.