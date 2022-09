Roger Federer feiert tränenreiches Karriereende

Roger Federer hat am Samstag, gegen 0.30 Uhr Ortszeit, beim Laver Cup in London seinen emotionalen Abschied vom aktiven Tennis-Sport gegeben. Der 41-jährige Schweizer, der bei dem Vergleich Europa gegen den Rest der Welt sein letztes Match als Aktiver bestritt, verlor an der Seite seines Dauer-Rivalen und Freundes Rafael Nadal gegen Jack Sock/Frances Tiafoe (USA) mit 6:4,6:7(2),9:11 nach vergebenem Matchball bei eigenem Aufschlag. Bei der Verabschiedung flossen dann beim Schweizer Superstar gleich einige Tränen.