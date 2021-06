VSC-5: Österreich bekommt neuen Supercomputer

Die erste Generation des VSC wurde 2009 in Betrieb genommen, im Dezember 2019 wurde der VSC-4 feierlich eröffnet, der es auf die Liste der 100 leistungsfähigsten Computercluster der Welt schaffte. Trotzdem sei es Zeit für ein Update geworden, so die TU Wien in einer Mitteilung: Die Anschaffung des VSC-5, der noch einmal deutlich leistungsfähiger sein soll als seine Vorgänger, wurde beschlossen.