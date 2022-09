Teuerungs-Maßnahmen: Spar sieht sich benachteiligt

Extrem steigende Strompreise

Poppmeier rechnete heute in einer Aussendung vor: In einem durchschnittlichen Supermarkt mit 800 Quadratmeter Verkaufsfläche fallen statt rund 35.000 Euro Kosten für Strom inklusive Netzgebühren im Jahr 2021 heuer bereits 47.000 Euro und nach derzeitigen Angeboten im Jahr 2023 156.000 Euro an Kosten an.