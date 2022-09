Marko Arnautovic: „Nicht die Köpfe hängen lassen“

Nicht jeder Rekord endet mit einer Feier. Der 103. Einsatz für Österreichs Nationalteam ließ Marko Arnautovic am Donnerstag mit dem bisherigen Topmann Andreas Herzog gleichziehen, für den 33-Jährigen war es freilich ein Abend zum Vergessen. „Man muss klipp und klar sagen, sie haben verdient gewonnen“, gab der Bologna-Legionär nach dem 0:2 in Frankreich zu Protokoll. Am Sonntag wird er Herzog überholen, ein Sieg und dänische Schützenhilfe ist zum Klassenerhalt nötig. „Nicht die Köpfe hängen lassen“, so die Forderung von „Arnie“.