Rangnick: „… dann wäre Spiel anders ausgegangen“

Nun benötigt die ÖFB-Auswahl am Sonntag (20.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Wien gegen Kroatien einen Sieg und im Parallelspiel einen dänischen Punktgewinn gegen die Franzosen, um in der höchsten Nations-League-Klasse zu bleiben. „Les Bleus“ hatten vor der Partie insgesamt zwölf teilweise höchst prominente Ausfälle zu beklagen, dennoch waren die Hausherren in Saint-Denis für die Österreicher deutlich zu stark. Ralf Rangnicks Truppe bekam zu spüren, wie groß die Dichte an hochklassigen Spielern bei Frankreich ist. „Wenn man sich heute nur die Ersatzbank von ihnen anschaut - ich glaube, fast jeder von denen hätte bei uns eine große Chance, in der Anfangsformation zu stehen“, erklärte der Deutsche.