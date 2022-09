Mega-Umbruch: UEFA feilt an Final-Four-Turnier

Wie der englische „Guardian“ schreibt, würden ab 2024 wohl vier statt - wie bisher - nur zwei Teams um die Superleague-Trophäe kämpfen. Neben dem Sieger der Champions- und der Europa League sollen auch der Conference-League-Gewinner sowie der Meister der nordamerikanischen MLS (Major League of Soccer) an dem Turnier teilnehmen. Die UEFA verspricht sich davon, neue Zielgruppen in den USA zu erschließen.