Alaba: „Hier bislang nur schöne Momente erlebt“

... aber Österreichs Gastspiele dort endeten meist mit einem Tränenmeer. „Das bitterste Erlebnis meiner Karriere“, erinnerte sich Andi Herzog an 1998 zurück. An eine WM, die die verletzte „Zehe der Nation“ mit ihrem Elfer gegen Italien zum 1:2 in Saint-Denis nicht mehr retten konnte. Bis heute Österreichs letztes WM-Tor. Nach der Gruppenphase war Endstation.