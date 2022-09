Wiederzulassung von Russen? „Könnte schnell gehen“

Vion meinte, es schaue so aus, „dass es schnell gehen könnte“. Für den Auftakt des Alpin-Ski-Weltcups in Sölden im Oktober sei die Zeit sicher zu kurz. „Aber noch in der kommenden Saison wäre eine Teilnahme möglich, etwa bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften von 21. Februar bis 5. März 2023 in Planica“, sagte Vion beim Treffen Nordischer Ski-Journalisten.