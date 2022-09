Ex-Mechaniker: „Alonso verteilte Schmiergelder“

Alonso und Hamilton lieferten sich in dieser Saison harte Kämpfe auf der Strecke. „Ich erinnere mich, dass ich den Umschlag öffnete und darin etwa 1500 Euro oder so waren. Das war so fragwürdig. Zuerst bekommt man einen unmarkierten braunen Umschlag, und ich sage: ‘Vielen Dank, was ist das?‘ Dann geht der Trainer weg und man bleibt mit diesem Ding zurück, das man öffnet, und es ist buchstäblich voll mit Bargeld“, enthüllt Priestley. „Plötzlich breitet sich das im Team aus, und die einzigen, die es nicht bekommen haben, sind Lewis‘ Leute. Uns dämmert langsam, was hier passiert ist: Er versucht, Unterstützung zu bekommen, er versucht, die Leute zu ermutigen, seine Seite in diesem intensiven Kampf zu unterstützen.“