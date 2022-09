Zinsberger nur 2:2, Bayern siegt ohne Zadrazil

In London wurde Zinsberger zweimal von Romee Leuchter (zum 0:1/18. und 2:2/83.) bezwungen. Arsenal glich den frühen Rückstand rasch durch Stina Blackstenius (23.) aus, traf danach durch Steph Catley (47.) und Souza Rafaelle (54.) zweimal nur Stange, ehe Kim Little per Elfmeter die Engländerinnen in Führung brachte (57.). Doch Leuchter schlug ein zweites Mal zu. Wienroither kam nicht zum Einsatz.