109 Feuerwehrleute stundenlang im Großeinsatz

Lodernde Flammen schlugen mitten in der Nacht aus einem Wirtschaftsgebäude in Mitterlabill, als die Feuerwehr gegen 2 Uhr nachts am Einsatzort eintraf. Im Bereich eines Hackschnitzellagers war das Feuer ausgebrochen, gegen das ein Großaufgebot der Einsatzkräfte anrückte: Insgesamt 109 Florianis von 13 Feuerwehren aus der Umgebung halfen beim Löschen.