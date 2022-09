Bitte um Hilfe: Polizei fahndet nach Brandstiftern

Um 3 Uhr früh am Samstag musste die Polizei zu einem Brand an der Ecke Sackstraße/Schloßbergplatz ausrücken. Dort gab es einen großen Brand mit viel Rauch. Die Berufsfeuerwehr Graz konnte einen in Flammen stehenden Müllcontainer rasch löschen. Ein in der Nähe abgestellter Kühlanhänger und einige CO2-Flaschen wurden durch das Feuer stark beschädigt.