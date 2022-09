Lehrer stehen unbezahlt in der Klasse

Die Gründe für den Lehrermangel sind vielschichtig: Neben zu wenig Personal, hakt es an der Organisation. So standen zum Schulstart viele Pädagogen ohne Arbeitsvertrag da und wurden wieder nach Hause geschickt bzw. unterrichten einstweilen ohne Vertrag. Dabei haben sie sich im Mai fristgerech beworben. Die Bildungsdirektion redet sich darauf aus, dass in diesem Sommer im Vergleich zum Vorjahr doppelt so viele Pädagogen angestellt wurden. Und auch Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos) wünscht sich Verbesserungen. Um flexibler zu werden, können sich heuer das ganze Jahr über Lehrer an Schulen bewerben. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.