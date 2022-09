Sture Seniorin behob trotz Warnung 500.000 Euro

Hier spricht die Kriminalpolizei. Wir möchten Sie warnen. Einbrecher sind gerade in ihrer Siedlung unterwegs. Hoffentlich haben Sie keine Wertsachen zuhause, sonst holen wir sie ab und verwahren den Schmuck bei uns“ – so lautete der Anruf von Gaunern bei einer 80-Jährgen in Linz. Die Seniorin antwortete ganz treuherzig, dass sie wenig Schmuck, dafür aber viel Geld besitze, dieses sich aber am Konto befinde. Die Verbrecher reagierten rasch, redeten nun auf die Pensionistin ein, dass es in dem Geldinstitut nicht sicher sei – die Bankbeamten seien große Gauner.