Homeoffice kann beim Sparen helfen

Homeoffice weltweit beliebt

Eine Maßnahme, die ebenfalls zu weniger Stau im Straßenverkehr führen kann, ist Homeoffice. Laut einer vom Ifo-Institut veröffentlichten Umfrage sind in Österreich durchschnittlich 1,3 Tage Homeoffice pro Woche üblich. Der Schnitt in den abgefragten 27 Ländern liegt bei 1,5 Tagen, wobei Südkoreaner und Südkoreanerinnen das Schlusslicht bilden. „Nie zuvor hat irgendein Ereignis in so kurzer Zeit derart umfassend das Arbeitsleben umgekrempelt“, sagte Studienmitautor Mathias Dolls.