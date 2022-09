Billigerer Strom künftig auch für Zuzügler

Erst vor knapp eineinhalb Monaten beschlossen, wird der NÖ-Strompreisrabatt schon überarbeitet. SPÖ-Landesvize Franz Schnabl hatte kürzlich bemängelt, dass im Förderzeitraum bis 30. September kommenden Jahres Tausende neue Wohnungen und Häuser im Lande bezogen werden. „Das ist Wohnraum für mehr als 30.000 neue Niederösterreicher, die um den Rabatt umfallen“, so Schnabl. Dem schloss sich in Wahlkampfzeiten auch die ÖVP an.