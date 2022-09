Dank „Krone“: Schnelles Einschreiten am Horror-Hof

„Krone Tierecke“ wird Hof-Katzen versorgen

Ein ganz eigenes Kapitel in diesem Trauerspiel sind die zahlreichen unkastrierten Katzen und Kater am Hof - ein weiterer klarer Verstoß gegen geltende Gesetze, denn die Freigänger pflanzen sich unkontrolliert vor. „Der Landwirt hat gegenüber Herrn Waldhäusl heute tatsächlich abgestritten, dass die Tiere zu seinem Hof gehören“, so Maggie Entenfellner. „Aber der VGT hat Fotos, die das Gegenteil beweisen, und lässt uns diese in Kürze zukommen.“ Sie nimmt sich gemeinsam mit Andrea Specht vom Tierheim Krems der Tiere an, lässt diese einfangen und tierärztlich versorgen. Anschließend werden die Vierbeiner bei Bedarf im Katzenhaus der „Krone Tierecke“ untergebracht.