Zlatan Ibrahimovic: Sexy und respekteinflößend

„Topfit“

Wann es für Ibra auf gewohntem Terrain und in gewohnter Montur, also am Fußballplatz im Dress, wieder ernst wird, steht derweil noch nicht fest. Vor etwa zwei Wochen meinte er - angesprochen auf seinen Reha-Verlauf nach der Knie-Operation -, er sei topfit. Das war freilich Zlatan-Deutsch. Für Mannschaftseinsätze mit dem AC Milan reichte es noch nicht. Von einem Karriereende will er sowieso noch nichts wissen. Auch nicht, obwohl er im Oktober 41 Jahre jung wird. Sein Vertrag in Mailand läuft bis Sommer 2023.